فصائل سودانية مسلحة في دارفور تعلن مساندتها للجيش

أعلن تجمعُ فصائل سودانية يصف نفسه بأنه "قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة بدارفور"، اليوم "الأحد"؛ أنه خرج عن الحياد للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم والتفتيت.
وقال التجمع المساند للقوات المسلحة في إقليم دارفور، في بيان نشرته حركة جيش تحرير السودان على صفحتها على "فيسبوك": "وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع.. ووضعنا خارطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة".
وأكّد التجمع على التزام الحركات بالوقوف جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة المؤسسة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية؛ لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري.
وذكر أنّه سيتواصل مع البعثات الأجنبية والمنظمات الحقوقية لكشف "جرائم" قوات الدعم السريع.
واتهم التجمعُ قواتِ الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة أجانب للقتال معها.