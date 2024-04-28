فصائل سودانية مسلحة في دارفور تعلن مساندتها للجيش

وقال التجمع المساند للقوات المسلحة في إقليم دارفور، في بيان نشرته حركة جيش تحرير السودان على صفحتها على "فيسبوك": "وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع.. ووضعنا خارطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة".