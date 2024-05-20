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الإعلان عن موعد ومكان تشييع جثمان إبراهيم رئيسي

جثمان الرئيس الإيراني الراحل يُنقل إلى طهران لاحقًا
الرئيس إبراهيم رئيسي
الرئيس إبراهيم رئيسي

تبدأ مراسم تشييع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له يوم الثلاثاء، بعد أن لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، ستقام "مراسم جنازة الرئيس ورفاقه يوم الثلاثاء الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) في تبريز"، فيما سينقل جثمان رئيسي لاحقًا إلى طهران.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

وكان "رئيسي" في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وتشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

الرئيس الإيراني
إبراهيم رئيسي
مروحية الرئيس الإيراني

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