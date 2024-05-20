الإعلان عن موعد ومكان تشييع جثمان إبراهيم رئيسي

وكان "رئيسي" في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.