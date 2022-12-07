البنك المركزي اليمني: الحكومة ماضية في قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

وأصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تعميماً إلى الشركات ومنشآت الصرافة كافة؛ نصَّ على وقف التعامل مع اثنتي عشرة شركة تجارية في صنعاء؛ مؤكداً إدراجها في قائمة الإرهاب ويحظر التعامل معها.