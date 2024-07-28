"شؤون اللاجئين" تعرب عن عميق حزنها إزاء مقتل 15 شخصًا بغرق قارب قبالة سواحل موريتانيا

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية "شابيا مانتو" خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن هذا هو ثاني حادث غرق مميت في المنطقة تم الإبلاغ عنه هذا الشهر، مضيفة أن هذا الحادث المأساوي للغاية يؤكد المخاطر الشديدة التي يواجهها الأفراد اليائسون الذين يلجأون إلى رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر في غياب مسارات أكثر أمانًا.