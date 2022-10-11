مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس الشرقية

ووقع إطلاق النار ليل السبت عند حاجز بالقرب من المخيم في القدس الشرقية.. وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن المهاجم نزل من سيارة وفتح النار، مما أدى إلى إصابة جندية وحارس أمن بجروحٍ خطيرة قبل أن يركض إلى المعسكر.