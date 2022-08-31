أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مدينة مجاورة لمحطة زابوريجيا النووية

اتهمت السلطات الأوكرانية، اليوم (الأربعاء)، روسيا بقصف مدينة انيرغودار، التي تقع بقربها محطة زابوريجيا النووية، في حين يُنتظر وصول فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع.
وذكر مسؤول إدارة نيكوبول الواقعة قبالة انيرغودار على الضفة المقابلة لنهر دينبر عبر "تلجرام"، أن الجيش الروسي يقصف انيرغودار، الوضع خطير بسبب هذه الاستفزازات، وفقاً لـ"يورونيوز".
من جهته، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، بأن فريق تفتيش تابعًا للوكالة في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا التي تعرضت لعمليات قصف في الأسابيع الأخيرة.
وقال "جروسي" للصحافيين في كييف قبيل انطلاقه: "نحن نتحرك أخيرًا بعد جهود استمرت لأشهر عدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه إلى داخل محطة زابوريجيا النووية وهي الأكبر في أوروبا".
ويحتل الجيش الروسي هذا الموقع منذ مطلع مارس بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.