أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مدينة مجاورة لمحطة زابوريجيا النووية

من جهته، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، بأن فريق تفتيش تابعًا للوكالة في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا التي تعرضت لعمليات قصف في الأسابيع الأخيرة.