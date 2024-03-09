العالم
روسيا تعلن تدميرَ 47 "مسيرة" أوكرانية في 4 مناطق
استئناف الحركة على جسر القرم
أعلنت روسيا، اليوم "السبت"، تدميرَ 47 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في أجواء مناطق جنوب روسيا خلال الليل، معظمها في منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.
وأوضح الجيش الروسي، في بيان، أنّ أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت طائرة مسيّرة واحدة فوق منطقة بيلجورود، وطائرتين مسيّرتين فوق منطقة كورسك، وثلاث طائرات مسيّرة فوق منطقة فولجوجراد، و41 طائرة مسيّرة فوق منطقة روستوف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهة أخرى أفادت السلطات الروسية باستئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم بعد توقُّفها لفترة وجيزة، اليوم، في خطوة تتّخذ عادة بسبب وقوع أو توقُّع هجمات؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويربط الجسر بين البرّ الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمّتْها موسكو من أوكرانيا في 2014، لكنّ كييف لا تزال تعتبرها جزءًا من أراضيها.