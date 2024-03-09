روسيا تعلن تدميرَ 47 "مسيرة" أوكرانية في 4 مناطق

وأوضح الجيش الروسي، في بيان، أنّ أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت طائرة مسيّرة واحدة فوق منطقة بيلجورود، وطائرتين مسيّرتين فوق منطقة كورسك، وثلاث طائرات مسيّرة فوق منطقة فولجوجراد، و41 طائرة مسيّرة فوق منطقة روستوف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".