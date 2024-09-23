بعد سفك دماء 274 شخصًا.. "غالانت": سنوسّع نطاق الضربات في جميع أنحاء لبنان

وأضاف: "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، هذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".