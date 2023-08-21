سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق وسماع دوي انفجار

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدواناً على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية"، وفقاً للعربية نت.