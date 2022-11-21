ماكرون يتهم روسيا بممارسة نفوذ "متوحش" على إفريقيا

وقال ماكرون في مقابلة: "هذا المفهوم يغذيه آخرون، إنه مشروع سياسي.. لست مغفلًا، العديد من المؤثرين -في بعض الأحيان يتحدثون في برامجكم- يتلقون أموالًا من روس.. نعرفهم".