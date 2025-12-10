"أطباء السودان": الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في دارفور

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أعمال العنف في السودان منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، ما فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بشكل غير مسبوق.