"أطباء السودان": الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في دارفور

أفادت شبكة أطباء السودان بأن ميليشيات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجون "دقريس" و"كوبر" ومواقع أخرى بولاية جنوب دارفور، بينهم نحو 70 كادرًا طبيًا، وعدد من المدنيين والنشطاء السياسيين.
وأوضحت الشبكة أن المعتقلين يواجهون أوضاعًا صحية متدهورة، مع انتشار الأمراض ووباء الكوليرا، نتيجة نقص الأدوية والمياه والغذاء وسوء النظافة، مشيرة إلى توثيق وفاة عشرات المحتجزين بسبب هذه الظروف القاسية.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل والضغط على ميليشيات الدعم السريع لإطلاق سراح المدنيين، وتحسين أوضاع المعتقلين، ونشر قوائم بأسمائهم لتمكين الأسر من معرفة مصير ذويهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أعمال العنف في السودان منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، ما فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بشكل غير مسبوق.