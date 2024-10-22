أوكرانيا: لم نطالب بأسلحة نووية والانتخابات الأمريكية مفتاح لبدء مفاوضات السلام مع روسيا

"زيلينسكي" أكّد خلال مقابلة مع الصحافيين في تصريحات نقلتها "العربية نت"؛ أن بلاده لا تطالب بمنحها أسلحة نووية، مشيرًا إلى أنّ هذه التصريحات أسيء فهمها بعد تصريحاته الأخيرة حول اقتناء السلاح النووي كبديل لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".