أوكرانيا: لم نطالب بأسلحة نووية والانتخابات الأمريكية مفتاح لبدء مفاوضات السلام مع روسيا

أعرب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" عن قلق بلاده إزاء احتمالية وقف المساعدات العسكرية الغربية في حال فوز الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك على خلفية انتقادات "ترامب" المتكرّرة للدعم العسكري المقدم لكييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
"زيلينسكي" أكّد خلال مقابلة مع الصحافيين في تصريحات نقلتها "العربية نت"؛ أن بلاده لا تطالب بمنحها أسلحة نووية، مشيرًا إلى أنّ هذه التصريحات أسيء فهمها بعد تصريحاته الأخيرة حول اقتناء السلاح النووي كبديل لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".
تصريحات "زيلينسكي" أثارت ردود فعل قوية من الجانب الروسي؛ حيث وصف الرئيس "فلاديمير بوتين" هذه التصريحات بأنها "استفزاز خطير".