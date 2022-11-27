"تعبير نادر".. صينيون يتظاهرون ضد سياسة الحكومة لمكافحة "كورونا"

شارك مئات طلاب من جامعة تسينغهوا المرموقة في العاصمة الصينية بكين، اليوم (الأحد) في مظاهرة، ضد سياسة الحكومة الصينية لمكافحة وباء "كوفيد-19"، كما تظاهرت حشود في شانغهاي ترفض طول أمد حالة الإغلاق الهادفة إلى بلوغ مستوى صفر حالة من الإصابات.
وخرج متظاهرون إلى شارع ولوموكي في وسط شنغهاي، وهم يرددون هتافات تطالب الرئيس شي جينبينغ بـ"الاستقالة"، وتهاجم الحزب الشيوعي الصيني، في تعبير نادر عن عداء للرئيس والنظام في العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وفي مقطع فيديو آخر نقله شاهد عيان إلى "فرانس برس"، يظهر أشخاص وهم يتجمعون في وسط شنغهاي لتكريم عشرة أشخاص قُتِلوا في حريق في أورومتشي في شينجيانغ (غرب الصين).
ويتناقل رواد الإنترنت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين تبيّن أن إجراءات مكافحة "كوفيد-19" أدت إلى تفاقم المأساة لأنها أبطأت وصول المساعدة.
ولم تتأخر الشرطة في فرض قيود على المناقشات عبر الإنترنت حول التظاهرة، فقد حظرت وسم "طريق أورومتشي" على منصة "ويبو" الشبيهة بموقع "تويتر" للرسائل القصيرة في الصين، بُعيد نشر صور التجمعات.