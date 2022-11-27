"تعبير نادر".. صينيون يتظاهرون ضد سياسة الحكومة لمكافحة "كورونا"

شارك مئات طلاب من جامعة تسينغهوا المرموقة في العاصمة الصينية بكين، اليوم (الأحد) في مظاهرة، ضد سياسة الحكومة الصينية لمكافحة وباء "كوفيد-19"، كما تظاهرت حشود في شانغهاي ترفض طول أمد حالة الإغلاق الهادفة إلى بلوغ مستوى صفر حالة من الإصابات.