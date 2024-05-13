ماذا تعرف عن "الأمر 9"؟ مستعمرون يمنعون مرور شاحنات مساعدات من الضفة إلى غزة

هاجم مستعمرون، اليوم الاثنين، شاحنات مساعدات إنسانية، بالقرب من حاجز ترقوميا غرب الخليل، ومنعوا مرورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وألقوا محتويات إحداها على الأرض.