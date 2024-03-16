السلطة الفلسطينية تطالب بموقف دولي يجبر إسرائيل على وقف الحرب في غزة

وحذرت الوزارة من أن "نتنياهو" بدأ القصف في رفح في ظل المناشدات الدولية، وصيغ التعبير عن القلق والتحذيرات من تعميق الكارثة، والمأساة الإنسانية، التي ستترتب على اجتياحها، تلك المواقف الضعيفة لا ترتقي لمستوى حجم الكارثة الإنسانية، وتبقى تعيد إنتاج العجز الدولي في حماية المدنيين، الذين قد يلجأ "نتنياهو" لقتلهم، أو تهجيرهم بالتدريج، وليس بعملية واحدة كبيرة.