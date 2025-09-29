قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيي الشفاء والحلو بمدينة غزة

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (66,055) شهيدًا و(168,346) مصابًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، مشيرة إلى وصول (50) شهيدًا وأكثر من (180) مصابًا إلى مستشفيات القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.