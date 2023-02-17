هجوم لـ"طالبان باكستان" على مركز شرطة بكراتشي ينتهي بقتيلَيْن

بدوره، أوضح رئيس وزراء السند، مراد علي شاه، أنه أصدر تعليمات إلى العديد من المديرين التنفيذيين بإرسال قوة شرطة إلى الموقع، وقال إن "الهجوم على مركز شرطة كراتشي غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف"، مطالبًا بتقرير أولي من الضابط المعني على الفور.