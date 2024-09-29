انتشال جثمان حسن نصرالله من موقع الغارة.. "رويترز": سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار

وكان "حزب الله" أعلن أمس رسميًا اغتيال أمينه العام حسن نصرالله؛ إثر الغارة الجوية العنيفة التي شنّتها طائرات الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت، يوم الجمعة الماضي.

وأكد في بيان له أمس مقتل زعيمه حسن نصرالله، ولكنه لم يشر لأي تفاصيل حول طبيعة وفاته أو موعد جنازته.