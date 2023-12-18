انفجار في سفينة بالبحر الأحمر.. بريطانيا تكشف تفاصيل استهدافها من الحوثيين

بعدما أكد الحوثيون في اليمن، الاثنين، استهداف سفينتين مرتبطتين بإسرائيل بعملية عسكرية نوعية باستخدام "طائرتين بحريتين"، علّقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على الأمر بمزيد من التفاصيل.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، عن وقوع انفجار بإحدى السفن وذلك على بعد 24 ميلاً بحرياً شمالي غرب ميناء المخا اليمني.
وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس إن الانفجار، بحسب التقرير الذي تلقته، وقع على الجانب الأيسر للسفينة وذلك في الساعة 0600 بتوقيت غرينتش مضيفة أن السفينة والطاقم بخير.
وذكرت الهيئة أنها تلقت بلاغاً عن محاولة هجوم على سفينة أخرى على بعد 63 ميلاً بحرياً شمالي غرب جيبوتي بحلول الساعة 1028 بتوقيت غرينتش، وفقاً للعربية نت.
ونقلت عن قائد السفينة أن خمسة زوارق صغيرة تحمل مسلحين اقتربت من السفينة، مضيفة أن القوة البحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر هي من أحبط الهجوم على الأرجح.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، نقلت الهيئة عن قائد سفينة أخرى على بعد 84 ميلاً بحرياً إلى الشرق من جيبوتي، إبلاغه عن تحليق طائرتين مسيرتين عدة مرات بالقرب من السفينة قبل اختفائهما.
ونصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وأعلن الحوثيون أن السفينتين هما ناقلة النفط "سوان أتلانتك" وناقلة الحاويات "إم.إس.ٍسي.كلارا".
وأعلنت جماعة الحوثي عدة مرات استهداف سفن متجهة لإسرائيل أو مرتبطة بها، قائلة إن ذلك يأتي رداً على الحرب على قطاع غزة.
ومع تصاعد الهجمات على السفن في ممرات ملاحية تستهدفها جماعة الحوثي، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، عملت مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات البحرية المشتركة.
واتهمت الوزارة إيران بأن لها دوراً مباشراً في هذا المستوى المحدد من الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيون، حيث قامت بتسليحهم وتدريبهم وتمويلهم وتجهيزهم.
وشن الحوثيون خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، وكثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عدداً من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.