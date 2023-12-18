انفجار في سفينة بالبحر الأحمر.. بريطانيا تكشف تفاصيل استهدافها من الحوثيين

وفي وقت لاحق من مساء أمس، نقلت الهيئة عن قائد سفينة أخرى على بعد 84 ميلاً بحرياً إلى الشرق من جيبوتي، إبلاغه عن تحليق طائرتين مسيرتين عدة مرات بالقرب من السفينة قبل اختفائهما.