مقتل 6 من الشرطة الإيرانية في هجوم مسلح.. وجيش العدل يعلن مسؤوليته

وفي 4 أبريل، أعلنت الجماعة المتمردة السنية مسؤوليتها عن هجومين ليلاً استهدفا قاعدة للحرس الثوري في مدينة راسك، ومركزاً للشرطة في تشابهار في سيستان-بلوشستان، وقُتل 16 من عناصر الشرطة و18 مهاجماً، وفق حصيلة صادرة عن السلطات.