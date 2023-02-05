أوكرانيا تؤكد أنها لن تستهدف روسيا بالأسلحة الغربية بعيدة المدى

أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم (الأحد)، أنّ الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.
وقال "ريزنيكوف" خلال مؤتمر صحفي في كييف: "نؤكد دائماً لشركائنا أننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة المقدمة منهم ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أن بلاده تتوقع هجوماً روسياً كبيراً هذا الشهر، لكن كييف لديها الاحتياطيات الكافية من العدة والعتاد لصد قوات موسكو حتى لو لم تصل أحدث الإمدادات العسكرية الغربية كلها في الوقت المناسب.
وأضاف "ريزنيكوف" أن روسيا قد تشن الهجوم الجديد لأسباب رمزية، مع اقتراب الذكرى الأولى لغزوها لكن مواردها غير جاهزة من الناحية العسكرية.