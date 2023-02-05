أوكرانيا تؤكد أنها لن تستهدف روسيا بالأسلحة الغربية بعيدة المدى

أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم (الأحد)، أنّ الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.