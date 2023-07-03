"الخارجية الفلسطينية": جريمة تهجير الفلسطينيين من جنين تعيد للأذهان نكبة 1948

وعدت وزارة الخارجية في بيان، ما يحدث من تهجير في مخيم جنين بأنه يعيد إلى الأذهان نكبة الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨، مؤكدة أن ما يحدث في جنين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالتدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال.