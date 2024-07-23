حوار بكين.. الفصائل الفلسطينية تتفق على توحيد موقفها في إطار منظمة التحرير

اتفق ممثلو الفصائل الفلسطينية في ختام جولة الحوارات التي عُقدت في العاصمة الصينية بكين، على توحيد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير؛ لمواجهة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الإسرائيلي، وإنهاء الانقسام بما يحقّق طموحات شعبنا في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني.