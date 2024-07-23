حوار بكين.. الفصائل الفلسطينية تتفق على توحيد موقفها في إطار منظمة التحرير

اتفق ممثلو الفصائل الفلسطينية في ختام جولة الحوارات التي عُقدت في العاصمة الصينية بكين، على توحيد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير؛ لمواجهة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الإسرائيلي، وإنهاء الانقسام بما يحقّق طموحات شعبنا في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني.
ورحّب ممثلو الفصائل في ختام جولة الحوارات التي عُقدت بدعوة من جمهورية الصين الشعبية، برأي محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وضرورة إزالته بأسرع وقت ممكن.
وأكّدوا وفق وكالة وفا للأنباء، الالتزام بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس؛ طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ورفض محاولات تهجير شعبنا من أرضه، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني، وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ورأي محكمة العدل الدولية.
ودعت الفصائل إلى العمل على فك الحصار عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وايصال المساعدات الطبية والإنسانية دون أي شروطٍ وقيود.
ونوّهت بدور كل القوى والدول وحركات التضامن الطلابية والشعبية والنقابية التي تساند نضال الشعب الفلسطيني ميدانياً، وسياسياً، وقانونياً، ودبلوماسياً.
وأعرب المجتمعون، عن تقديرهم الكبير للجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية انطلاقاً من دعمها حقوق الشعب الفلسطيني، وحرصها على إنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني.
وأكّدوا على تمكين الأشقاء العرب والأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية وروسيا؛ لمواصلة الجهود الدولية لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والمنصفة لحقوق شعبنا تحت مظلة الأمم المتحدة ورعايتها، وبمشاركة دولية واقليمية واسعة.