روسيا تنفي حاجتها إلى أي تعبئة عسكرية.. "كثافة بمعدلات الإقبال على التطوع"

وتقدم وزارة الدفاع الروسية، جملة واسعة من الامتيازات الاجتماعية للمتطوعين وذويهم؛ تشمل "الأجور الأعلى في روسيا، الشقق المجانية، القبول المجاني في الجامعات لأبناء المتطوعين، التقاعد المبكر، الأفضلية في الالتحاق بالعمل المدني والإداري بعد انتهاء العملية العسكرية، قائمة أخرى من الامتيازات بما فيها: الرحلات السياحية المجانية للمتطوعين وأطفالهم وزوجاتهم".