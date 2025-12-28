قبل لحظات من محادثات حاسمة مع أوكرانيا.. ترامب يتحدث إلى بوتين والكرملين يكشف المضمون

شهدت الساعات الماضية تطورًا لافتًا على الساحة الدولية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجرائه مكالمة هاتفية وصفها بـ"المثمرة جدًا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل لقائه المقرر اليوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.