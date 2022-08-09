البيت الأبيض يعلق على عملية تفتيش منزل "ترامب" وموقف "بايدن"

وتفصيلاً، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرًا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.