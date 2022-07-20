ثاني أكبر قطاع تصدير بعد الطاقة .. الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب الروسي

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست، التي جرى تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.