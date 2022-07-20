ثاني أكبر قطاع تصدير بعد الطاقة .. الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب الروسي

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست، التي جرى تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وبيّنت المصادر، أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يجب أن تصدّق عليه الحكومات ليتمّ نشره غدًا في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيّز التنفيذ.
ويعد الذهب ثاني أكبر صناعة تصدير في روسيا بعد الطاقة.
وجاء القرار الأوروبي بحظر شراء الذهب من روسيا على الرغم من التهديدات بقطع إمدادات الغاز الروسي.