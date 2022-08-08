بحرية الاحتلال الصهيوني الغاشم تفتح النار على الصيادين غرب غزة

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب منازل المدنيين، دون أن يُبلَّغ عن إصابات أو اعتقالات.