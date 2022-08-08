بحرية الاحتلال الصهيوني الغاشم تفتح النار على الصيادين غرب غزة

أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الصهيوني الغاشم مساء اليوم نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن زوارق بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر غزة فتحت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملين شمال غرب محافظة غزة.
واقتحم جيش الاحتلال الغاشم مساء اليوم قرية برقة شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب منازل المدنيين، دون أن يُبلَّغ عن إصابات أو اعتقالات.
كما اعتقل جيش الاحتلال الغاشم مساء أمس أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم حي بطن الهوى في بلدة سلوان، واعتقل فلسطينيًّا ونجليه من عائلة المحتسب.
كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد أبو هدوان أثناء وجوده قرب باب الأسباط في القدس المحتلة.