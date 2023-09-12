أعلنت عن تضامنها الكامل.. الدول العربية تدعو لوقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

وفي بيان مشترك لمجموعة الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان؛ رحّبت المندوبة الدائمة لليبيا في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة لمياء بوسدرة، بإعلان جدة لحماية المدنيين في إطار الوساطة السعودية الأمريكية، كما رحّبت بمبادرة دول جوار السودان، وغيرها من الجهود الإقليمية لإنهاء النزاع، ودعم الحوار للتوصّل إلى حلّ يستجيب للتحديات الراهنة، ووضع البلاد على المسار الصحيح والانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون، مشدّدة على الملكية السودانية للعملية السياسية.