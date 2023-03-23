سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في سوريا

وتشن إسرائيل -منذ سنوات- هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وأفادت وزارة الدفاع السورية، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي؛ "مما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار"؛ بينما أكد التلفزيون الرسمي السوري، في وقت لاحق، أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى خروج المطار عن الخدمة.