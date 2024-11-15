السيطرة على البرلمان والرئيس يتراجع.. "اتفاقية مع روسيا" تشعل احتجاجًا في أبخازيا!

اقتحم محتجُّون المبنى الرئاسي في أبخازيا؛ احتجاجًا على اتفاقية مع روسيا لاعتبارها "ضارّة بالسيادة الاقتصادية للبلاد"، كما ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن محتجِّين سيطروا على مبنى البرلمان في أبخازيا.
وإزاء هذه التطورات وبسبب الاحتجاجات، قرّر رئيسُ أبخازيا سحبَ مشروع قانون الاستثمار مع روسيا؛ وفق "العربية.نت".
وأُصيب 8 أشخاص خلال مظاهرات احتجاجية نظمتها المعارضة بالقرب من مجمع المباني الحكومية؛ احتجاجًا على تصديق اتفاقية مشتركة بين أبخازيا وروسيا بشأن المشاريع الاستثمارية في الجمهورية.
وبحسب وزارة الصحة في أبخازيا: فقد "تم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى الجمهوري ولا يزال شخص واحد في المركز الطبي تحت الإشراف، ومن تبقّى يتلقَّون العلاج خارج المستشفى".
وبدوره أكّد رئيسُ أطباء الإسعاف في أبخازيا "أصلان جوبوا"، لوكالة "تاس"، عدمَ تعرض أيٍّ ممن تلقّى المساعدة الطبية اللازمة لإصابات خطيرة.
يذكر أن برلمان أبخازيا كان يجب أن ينظر اليوم الجمعة، في التصديق على اتفاقية مع روسيا بشأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية من قبل الشركات الروسية على أراضي جمهورية أبخازيا، وأعلنت المعارضة عن رفضها، ودعت سكان أبخازيا إلى المشاركة بنشاط في الاحتجاجات؛ لأنها تعتبر الاتفاقية ضارة بالسيادة الاقتصادية للبلاد، وتم وضع الأجهزة الأمنية بالجمهورية في حالة تأهب.
تجدر الإشارة إلى أنّ سبب إلغاء جلسة البرلمان يرجع لعدم تمكن النواب من الموافقة على جدول أعمالها، فقد صوت 13 نائبًا لصالح الموافقة على جدول أعمال الجلسة، وعارضه 4 نواب، وامتنع نائبان، وقال رئيس البرلمان: إن 21 نائبًا من أصل 35 شاركوا في الجلسة، ويرجع ذلك إلى الضغط الذي يمارس على النواب فيما يتعلق بمناقشة هذا الموضوع.