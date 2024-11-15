السيطرة على البرلمان والرئيس يتراجع.. "اتفاقية مع روسيا" تشعل احتجاجًا في أبخازيا!

تجدر الإشارة إلى أنّ سبب إلغاء جلسة البرلمان يرجع لعدم تمكن النواب من الموافقة على جدول أعمالها، فقد صوت 13 نائبًا لصالح الموافقة على جدول أعمال الجلسة، وعارضه 4 نواب، وامتنع نائبان، وقال رئيس البرلمان: إن 21 نائبًا من أصل 35 شاركوا في الجلسة، ويرجع ذلك إلى الضغط الذي يمارس على النواب فيما يتعلق بمناقشة هذا الموضوع.