قصف إسرائيلي على مخبز وخيام نازحين في غزة يخلف 15 شهيدًا وعددًا من الجرحى

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم، غارة جوية استهدفت مخبزًا في حي النصر غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية وميدانية.