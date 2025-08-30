قصف إسرائيلي على مخبز وخيام نازحين في غزة يخلف 15 شهيدًا وعددًا من الجرحى

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم، غارة جوية استهدفت مخبزًا في حي النصر غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية وميدانية.
وذكر مراسل قناة RT أن القصف طال أيضًا خيام نازحين غربي المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط استمرار الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع.
وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الشفاء استقبل جثامين 11 قتيلاً جراء القصف على حي النصر، فيما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بمقتل 4 أشخاص آخرين، إثر استهداف حي الزيتون جنوب شرق المدينة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة الشقيقين عماد وطه زقوت في هجمات متفرقة وسط القطاع، فيما تعرض محيط المجمع الإسلامي جنوبي حي الصبرة لقصف مدفعي تسبب في أضرار مادية، دون تأكيد حول وقوع إصابات بشرية حتى الآن.
وفي سياق متصل، سجلت الساعات الماضية وفاة 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها القطاع المحاصر.