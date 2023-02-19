السر بالتفتيش.. اتهامات أمريكية لروسيا مع تراجع شحنات الحبوب الأوكرانية

وتأتي العقبات في الوقت الذي يتم فيه طرح اتفاقيات منفصلة للتجديد الشهر المقبل، بشأن الحفاظ على تدفق الإمدادات من الدول المتحاربة، فيما يثير انخفاض كمية الحبوب التي تخرج من أوكرانيا مخاوف بشأن تأثير ذلك على أولئك الذين يعانون من الجوع في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.