إصابة 13 شخصًا.. وإشعال حريق كبير بعد استهداف ميناء أوديسا الأوكراني بصاروخ باليستي

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن صاروخًا باليستيًا روسيًا استهدف ميناء أوديسا الأوكراني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا على الأقل وإشعال حريق كبير.
وتفصيلاً، أظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق تيليجرام ألسنة اللهب في موقع الهجوم وسحبًا كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وقالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهي شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض إلى القصف، ونشرت مقطعًا مصورًا يظهر تطاير الحطام داخل المنشأة.
يُذكر أن أوديسا تعد من الأهداف المتكررة للهجمات الروسية، وأصابت صواريخ مواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين مما تسبب في مقتل ثمانية أشخاص.