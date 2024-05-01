إصابة 13 شخصًا.. وإشعال حريق كبير بعد استهداف ميناء أوديسا الأوكراني بصاروخ باليستي

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن صاروخًا باليستيًا روسيًا استهدف ميناء أوديسا الأوكراني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا على الأقل وإشعال حريق كبير.