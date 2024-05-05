"أكسيوس": أمريكا أوقفت إرسال شحنة ذخيرة إلى إسرائيل

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم (الأحد) أن إدارة الرئيس جو بايدن أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل.
وذكر "أكسيوس" أن هذه هي المرة الأولى منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة مخصصة للجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن هذا الحادث أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية، وجعل المسؤولين الإسرائيليين يستفسرون عن سبب احتجاز الشحنة.
ويواجه "بايدن" انتقادات حادة بين الأمريكيين، الذين يعارضون دعمه المطلق لإسرائيل.
وكانت واشنطن طلبت من إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي تقديم ضمانات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة وفق معايير للقانون الدولي، وقدمت إسرائيل رسالة "ضمانات" موقعة في مارس.