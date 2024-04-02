المرشد الإيراني علي خامنئي يهدد "إسرائيل": سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة

بدوره، قال مستشار القائد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني إن "الكيان الصهيوني ارتكب بوصفه جيشًا بالوكالة عن أمريكا في المنطقة حماقة بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، ولا بد أن يدفع الثمن"، مبينًا أن "معرفة أمريكا بنية “إسرائيل” الهجوم من عدمها لا تؤثر على مسؤوليتها المباشرة عنه وعن تداعياته".