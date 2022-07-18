‬ألمانيا ومصر تتفقان على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين

وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس خلال حوار بيترسبرغ السنوي غير الرسمي حول المناخ في برلين، أن ألمانيا ومصر اتفقتا على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين في إطار جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة للحد من اعتمادها الحالي على الغاز الروسي.