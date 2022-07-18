‬ألمانيا ومصر تتفقان على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين

دعا قادة ألمانيا ومصر، اليوم (الاثنين)، الدول الصناعية على ألا تسمح للحرب الروسية الأوكرانية بتقويض معركتها ضد التغير المناخي.
وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس خلال حوار بيترسبرغ السنوي غير الرسمي حول المناخ في برلين، أن ألمانيا ومصر اتفقتا على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين في إطار جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة للحد من اعتمادها الحالي على الغاز الروسي.
وقال "شولتس" في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "من أجل تحول الصناعة في دول مثل ألمانيا، ستكون الكهرباء والهيدروجين من المصادر المهمة"، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهته، اعتبر "السيسي"، أنه من المهم في هذا الوقت الحرج الذي يمر به العالم، بذل جهود لمواجهة التحديات.