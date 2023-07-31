بعد انتهاء 30 عامًا من ولاية "سلامة".. "منصوري" يتولى قيادة مصرف لبنان

أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أنه بموجب القانون سيتولى بدءًا من يوم غد السلطة التنفيذية في المصرف، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عامًا.