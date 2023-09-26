ملك الأردن يوافق على تعديل في الحكومة شمل 7 وزارات

أصدر الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة.
وشمل التعديل 7 وزارات ووزارة دولة، وهي:
1. تعيين المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيراً للمياه والري.
2. تعيين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.
3. تعيين المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
4. تعيين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.
5. تعيين يوسف محمود علي الشمالي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
6. تعيين ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيراً للعمل.
7. تعيين المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيراً للنقل.
8. تعيين الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيراً للاتصال الحكومي.
وأدّى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.