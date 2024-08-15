قيادي في حماس: "ضيف" على قيد الحياة وهناك صعوبات في التواصل مع "السنوار"

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الخميس، أن يكون قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، قد قُتل في قصف إسرائيل في غزة، رغم التأكيدات الإسرائيلية.