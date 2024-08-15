قيادي في حماس: "ضيف" على قيد الحياة وهناك صعوبات في التواصل مع "السنوار"

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الخميس، أن يكون قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، قد قُتل في قصف إسرائيل في غزة، رغم التأكيدات الإسرائيلية.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس، قال أسامة حمدان: إن قائد كتائب القسام محمد ضيف، على قيد الحياة.
واتهم "حمدان" إسرائيل بتكثيف هجماتها على قادة حماس، بعد أن وافقت الحركة من حيث المبدأ على الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار.
يشار إلى أن "ضيف" تعرض لسبع محاولات اغتيال فاشلة، ووصفه بأنه "سيد التمويه" و"الرجل ذو التسع أرواح".
وكانت إسرائيل قد حاولت اغتيال محمد ضيف بهجوم استهدف مخيم الهول في منطقة المواصي في خان يونس في قطاع غزة قبل أكثر من أسبوعين.
وكانت صحيفة إسرائيلية قد روّجت أمس الأربعاء لتفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال محمد ضيف.
وقالت صحيفة "ذا جويش كرونيكل"، ومقرها لندن: إن جنودًا إسرائيليين متنكرين على هيئة متسولين وباعة خضراوات كانوا مفتاحًا للعملية التي اغتالت فيها إسرائيل محمد ضيف.
من ناحية ثانية، أقر أسامة حمدان بوجود "بعض الصعوبات" والتأخيرات في التواصل مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
وأشار إلى أن هذه الصعوبات "لا تشكل حاجزًا كبيرًا أمام المفاوضات".