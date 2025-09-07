فلسطين تُرحب بانضمام الصين إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

وثمَّنت الرئاسة أيضًا مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدةً أن المبادرة تنضم إلى سلسلة المواقف الصادرة عن الصين، التي تنسجم مع الشراكة الإستراتيجية التي أطلقها الرئيسان محمود عباس، وشي جين بينغ في بكين.