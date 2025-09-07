فلسطين تُرحب بانضمام الصين إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

رحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان الصيني للانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدةً أنه يتطابق مع موقف بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وفي مساعدة دولة فلسطين في الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وأشادت بالعلاقات المتينة والشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين.
وثمَّنت الرئاسة أيضًا مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدةً أن المبادرة تنضم إلى سلسلة المواقف الصادرة عن الصين، التي تنسجم مع الشراكة الإستراتيجية التي أطلقها الرئيسان محمود عباس، وشي جين بينغ في بكين.