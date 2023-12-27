إسرائيل تُبلغ هذه الدولة موافقتها على تشغيل ممر بحري للإمدادات بينها وبين غزة

كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن أن وزارة الخارجية للاحتلال أبلغت قبرص موافقتها المبدئية على تشغيل ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة لنقل الإمدادات إلى القطاع المحاصر.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه من خلال هذا الممر سيتم نقل الإمدادات والمعدات إلى قطاع غزة في المستقبل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية إيلي كوهين، سلّم رسالة إيجابية بهذا الشأن إلى وزير خارجية قبرص.
وقالت الصحيفة وفق (وكالة أنباء العالم العربي) "من وجهة نظر إسرائيل، سيكون من الممكن البدء بتشغيل الممر البحري الإنساني بين قبرص وقطاع غزة، عند الانتهاء من الاستعدادات والمتطلبات".
ومبادرة إنشاء الممر البحري اقترحتها اليونان وقبرص في بداية الحرب على غزة، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها لن تكون مسؤولة عن الحياة المدنية في قطاع غزة.
ووفقاً لوزير خارجية الكيان، فإن "الغرض من إنشاء ممر بحري هو الانفصال الاقتصادي التام عن غزة، وعدم العودة إلى الواقع الذي سبق هجوم السابع من أكتوبر".
وسيخضع الممر لفحص أمني للبضائع بالتنسيق مع إسرائيل قبل نقلها بحراً إلى غزة.