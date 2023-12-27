إسرائيل تُبلغ هذه الدولة موافقتها على تشغيل ممر بحري للإمدادات بينها وبين غزة

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه من خلال هذا الممر سيتم نقل الإمدادات والمعدات إلى قطاع غزة في المستقبل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية إيلي كوهين، سلّم رسالة إيجابية بهذا الشأن إلى وزير خارجية قبرص.