رغم الانتقادات الدولية.. ميركافا إسرائيلية تطلق النار عمداً على قوات اليونيفيل بجنوب لبنان

ونددت الدول الأربع المشاركة في القوات الأممية، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا، بالاعتداءات الإسرائيلية، وذلك بعد أن أعلنت القوة الأممية أن دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر، وتسبّبت في جرح جنديين من الجنسية الإندونيسية.