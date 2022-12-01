للمرة الثامنة.. "الورقة البيضاء" تُفشل انتخاب رئيس للبنان

واقترع 52 نائبًا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 37 صوتًا، وفقًا لـ"فرانس برس".