للمرة الثامنة.. "الورقة البيضاء" تُفشل انتخاب رئيس للبنان

فشل البرلمان اللبناني، اليوم (الخميس) للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب منذ شهر؛ جراء انقسامات سياسية عميقة، في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.
واقترع 52 نائبًا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 37 صوتًا، وفقًا لـ"فرانس برس".
وحدّد رئيس البرلمان موعدًا لجلسة جديدة الخميس المقبل.
وتعارض كتل رئيسية بينها مليشيا حزب الله، "معوّض" المعروف بقربه من الأمريكيين، وتصفه بأنه مرشح "تحدٍّ"، داعية إلى التوافق سلفًا على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.
وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.