ألمانيا تدعو إلى معاقبة الطرفين المتحاربين في السودان لإرغامهما على التفاوض لتحقيق السلام

وأضافت في بيان قبل رحلتها: "بالتعاون مع شركائي في جيبوتي وكينيا وجنوب السودان، سأستكشف إمكانيات جلب الجنرالين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو إلى طاولة المفاوضات؛ حتى لا يجُرّا السودانيين عميقًا في الهاوية ويُمعنا في زعزعة استقرار المنطقة"، وفقًا لـ"فرانس برس".