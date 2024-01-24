ألمانيا تدعو إلى معاقبة الطرفين المتحاربين في السودان لإرغامهما على التفاوض لتحقيق السلام

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم (الأربعاء) إلى فرض عقوبات على الطرفين المتحاربين في السودان ومحاسبتهما؛ لإرغامهما على التفاوض من أجل السلام.
وقالت أنالينا بيربوك في بداية زيارة إلى شرق إفريقيا: "إن الصور الآتية من دارفور أعادت ذكريات قاتمة عن الإبادة الجماعية التي وقعت قبل 20 عامًا.
وأضافت في بيان قبل رحلتها: "بالتعاون مع شركائي في جيبوتي وكينيا وجنوب السودان، سأستكشف إمكانيات جلب الجنرالين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو إلى طاولة المفاوضات؛ حتى لا يجُرّا السودانيين عميقًا في الهاوية ويُمعنا في زعزعة استقرار المنطقة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتابعت: "بالنسبة لي من الواضح أنه يتعين علينا زيادة الضغط على الجانبين من خلال العقوبات ومحاسبتهما على انتهاكاتهما بحق السكان المدنيين والتأثير على مؤيديهما في الخارج".