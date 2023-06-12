أوكرانيا تعلن تحرير 3 قرى جديدة من سيطرة القوات الروسية شرقي "زابوريجيا"

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم الاثنين، إن قوات بلادها استعادت السيطرة على 3 قرى إضافية، مما يرفع عدد القرى التي استعادت السيطرة عليها منذ بدء الهجوم المضاد الأسبوع الماضي إلى 7 قرى، وفقاً لسكاي نيوز عربية .
وفي التفاصيل، أوضحت "ماليار" عبر تطبيق "تلغرام"، أنه "تم تحرير 7 قرى على مدى الأسبوع الماضي، منها لوبكوفه وليفادنه ونوفوداريفكا الواقعة على امتداد نحو 100 كيلومتر غرباً وشرقاً، جنوب شرقي مدينة زابوريجيا مباشرة".
وقالت المسؤولة العسكرية الأوكرانية إن إجمالي المسافة التي تقدمت بها القوات بلغ 6.5 كيلومترات، مضيفة أن "مساحة الأراضي التي سيطرنا عليها بلغت 90 كيلومتراً مربعاً".
وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق استعادة السيطرة على 4 قرى قريبة خلال الهجوم المضاد، هي ستوروجيف وبلاهوداتني ونسكوتشنيوماكاريفكا.
ويمثل ذلك أسرع تقدم لأوكرانيا منذ 7 أشهر، غير أن إنهاء الاحتلال الروسي لجنوب وشرق أوكرانيا مهمة شاقة نظراً لتفوق القوات الروسية عدة وعتاداً.