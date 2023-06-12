أوكرانيا تعلن تحرير 3 قرى جديدة من سيطرة القوات الروسية شرقي "زابوريجيا"

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم الاثنين، إن قوات بلادها استعادت السيطرة على 3 قرى إضافية، مما يرفع عدد القرى التي استعادت السيطرة عليها منذ بدء الهجوم المضاد الأسبوع الماضي إلى 7 قرى، وفقاً لسكاي نيوز عربية .