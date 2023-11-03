"نيويورك تايمز": طائرات أمريكية مسيّرة تحلّق فوق غزة بحثاً عن رهائن

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تنفّذ طلعات بطائرات استطلاع مسيّرة في سماء قطاع غزة؛ بحثاً عن الرهائن لدى حركة "حماس".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن رحلات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات الأمريكية دون طيّار في قطاع غزة، التي تهدف إلى المساعدة على تحديد مكان الرهائن والبحث عن "علامات الحياة" ونقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي، تركّز بشكلٍ رئيس على جنوب قطاع غزة، في حين أن الجيش الإسرائيلي يعمل على الأرض في الشمال.
وأكّد مسؤولو "البنتاغون"، أن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها طائرات أمريكية دون طيّار فوق غزة، مشدّدين على أن الطائرات دون طيّار ليست مسلحة، ولا تدعم الأنشطة الهجومية للجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وقال باحث طيران يتابع الرحلات الجوية، للصحيفة، إنه يبدو أن هناك ما لا يقل عن ست طائرات دون طيار من طراز MQ-9 تشارك في عمليات تحديد مواقع الرهائن.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن 10 أمريكيين في عِداد المفقودين ربما يكونون من بين 242 شخصاً محتجزين في غزة، ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحركة "حماس".