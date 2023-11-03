"نيويورك تايمز": طائرات أمريكية مسيّرة تحلّق فوق غزة بحثاً عن رهائن

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن رحلات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات الأمريكية دون طيّار في قطاع غزة، التي تهدف إلى المساعدة على تحديد مكان الرهائن والبحث عن "علامات الحياة" ونقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي، تركّز بشكلٍ رئيس على جنوب قطاع غزة، في حين أن الجيش الإسرائيلي يعمل على الأرض في الشمال.