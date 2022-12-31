بتخريج 687 شابًّا وشابة في عدن.. اختتام برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني"

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا في مجال التدريب وبناء القدرات عبر تنفيذ (13) دورة تدريبية، استفاد منها (45) مهندسًا وفنيًّا لكل دورة تدريبية من منسوبي وزارة الطاقة والكهرباء، وتدريب (15) من موظفي الإطفاء في مطار عدن، وتدريب (15) من المختصين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وورشة تحديد ومعالجة معوقات التنمية الزراعية في محافظة الجوف استفاد منها (45) من موظفي مكتب الزراعة والري ومكتب الشؤون الاجتماعية، وكذلك (20) طبيبًا وممرضًا مستفيدين من التدريب على استخدام الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية في (3) مستشفيات في محافظة مأرب، إضافة إلى (17) طبيبًا وممرضًا مستفيدًا من برنامج بناء القدرات في مراكز غسيل الكلى على تشغيل المنشآت الصحية ورفع كفاءتها وفعاليتها.