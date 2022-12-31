بتخريج 687 شابًّا وشابة في عدن.. اختتام برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني"

اختُتم اليوم في محافظة عدن، برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني"؛ وذلك بتخريج 687 شابًّا وشابة، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية، وتنفيذ مؤسسة اليمن للتدريب؛ بهدف التوظيف؛ وذلك في 3 مسارات تتضمن التدريب بهدف التوظيف، والتوظيف الذاتي، ومسارات العمل.
جاء ذلك بحضور وكيل محافظ عدن نصر الشاذلي، ونائب مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن محمد اليحيى، والمدير التنفيذي لمؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف أمين القادري، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الحكومي في محافظة عدن.
وتخلل الحفلَ تكريمُ الخريجين والخريجات، وتسليمهم الشهادات النهائية، وكذلك تسليم الحقائب المهنية لخريجي مسار التوظيف الذاتي الذي تَضَمّن عددًا من التخصصات المهنية في التكييف والتبريد وحياكة المعاوز وصيانة الطاقة الشمسية وكهرباء المنازل.
وأشاد "القادري" بالجهود المبذولة من قِبَل جميع القائمين على المشروع، وكذلك التزام المستفيدين وإصرارهم على النجاح.
من جهته، قال "اليحيى": كان لبرنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني" الدور الهام في تخريج 687 شابًّا وشابة؛ حيث يأتي ضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجهوده في شتى القطاعات والمجالات؛ ومنها بناء القدرات والكوادر في اليمن، والتي ساهم من خلالها في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات، ودعم الشباب من كلا الجنسين في الحصول على مستوى معيشي أفضل وقدرة أعلى على الصمود والاستقرار المجتمعي.
واستهدف برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني" (687) مستفيدًا ومستفيدة من الشباب والفتيات الباحثين عن عمل؛ منهم (504) شباب وشابات من طلاب وطالبات جامعة عدن على وشك التخرج في برنامج الاستعداد لسوق العمل، و(84) في التوظيف الذاتي لخريجي الثانوية العامة، و(99) شابًّا وفتاة تأهيل وتدريب؛ بهدف التوظيف، وإيصالهم لمقرات العمل لدى العديد من شراكات القطاع الخاص، وربط المستفيدين بفرص عمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الصغيرة.
واشتمل البرنامج على العديد من الورش التدريبية والتأهيلية التي أسهمت في تعزيز مهارات المستفيدين، وجعلهم الخيار الأمثل لأرباب العمل المحتملين، والذي تضمن: الدعم النفسي، وتعزيز المهارات في مقرات العمل، والتلمذة المهنية، وتقنية المعلومات، واللغة الإنجليزية.
وساهَمَ برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني" في ربط ما يقارب 85% من خريجي المرحلة الأولى بمصادر الدخل؛ وذلك من خلال فرص العمل في القطاع الخاص أو عبر البدء في أعمالهم الخاصة اعتمادًا على الحقائب المهنية، وأثبت البرنامج فاعليته على المستوى الشخصي والمهني للطلبة من خلال البرامج التدريبية النظرية والعملية التي تم إدراج المستهدفين فيها، والتركيز على الجوانب المهنية بشكل أكبر؛ مما ساهم في الوصول إلى مقرات أعمالهم.
وساهم البرنامج في تأهيل الشباب والشابات، ورفع كفاءتهم؛ للحصول على فرص العمل المختلفة، التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وكذلك تدريبهم على أفضل الممارسات المهنية بما يرفع كفاءة مختلف القطاعات في اليمن.
ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهودًا في بناء قدرات الكوادر والقدرات في اليمن، إضافة إلى نقل الخبرات وتطوير الكفاءات، ودعم الشباب للحصول على مستوى معيشي أفضل وقدرة أعلى على الصمود والاستقرار المجتمعي لمواجهات الصدمات المختلفة والتخفيف أو الحد من آثارها.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى رفع كفاءة وفعالية القدرات والكوادر اليمنية في شتى مجالاتها؛ لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحسين الحياة اليومية وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.
ويتضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مجال بناء وتنمية القدرات مستوى الدعم المؤسساتي ومستوى الدعم الفني؛ حيث استفاد (40) مهندسًا من موظفي قطاع الإسكان في عدن من التدريب في مجال إدارة المشاريع وإجراء المسوحات الميدانية ضمن مشروع المسكن الملائم، وعدد (200) مستفيد من مبادرة النقد مقابل العمل في مجال التركيبات الكهربائية والتبريد والتكييف، و(162) سيدة مستفيدة من الورش التدريبية والخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والحاسب الآلي.
وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا في مجال التدريب وبناء القدرات عبر تنفيذ (13) دورة تدريبية، استفاد منها (45) مهندسًا وفنيًّا لكل دورة تدريبية من منسوبي وزارة الطاقة والكهرباء، وتدريب (15) من موظفي الإطفاء في مطار عدن، وتدريب (15) من المختصين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وورشة تحديد ومعالجة معوقات التنمية الزراعية في محافظة الجوف استفاد منها (45) من موظفي مكتب الزراعة والري ومكتب الشؤون الاجتماعية، وكذلك (20) طبيبًا وممرضًا مستفيدين من التدريب على استخدام الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية في (3) مستشفيات في محافظة مأرب، إضافة إلى (17) طبيبًا وممرضًا مستفيدًا من برنامج بناء القدرات في مراكز غسيل الكلى على تشغيل المنشآت الصحية ورفع كفاءتها وفعاليتها.
ويُعد برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني" ضمن (224) مشروعًا ومبادرة تنموية نفّذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.