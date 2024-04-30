"اليونيسف" تحذّر من الأثر الكبير للتصعيد في جنوب لبنان على الأطفال

وأدى التصعيد عبر الحدود إلى إغلاق أكثر من سبعين مدرسة، ما أثّر بشكل كبير على تعليم نحو عشرين ألف طفل، كما انعكس سلبًا على الخدمات الصحية بشكل خطير، مع إقفال جزئي أو كلي لعشرة مراكز للرعاية الصحية الأولية، و17 مستوصفًا.