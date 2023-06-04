"نتنياهو" يتهم "الطاقة الذرية" بـ"التقصير" في مراقبة أنشطة إيران النووية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد بـ"التقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، والرضوخ لها".
وأمام اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، وفي تصريحات نقلها التلفزيون، قال "نتنياهو": "إن إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورضوخ الوكالة للضغط الإيراني وصمة في سجلها"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية فإن نشاطها الرقابي في إيران وتقاريرها عن النشاط النووي الإيراني سيكونان بلا أهمية".
وجاءت الانتقادات غير المألوفة في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي، أشار إلى أن إيران قدَّمت إجابة مُرضية فيما يتعلق باكتشاف جزيئات يورانيوم مشتبه بها، وإلى أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في البداية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي يتوقف العمل به الآن.