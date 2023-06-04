"نتنياهو" يتهم "الطاقة الذرية" بـ"التقصير" في مراقبة أنشطة إيران النووية

وجاءت الانتقادات غير المألوفة في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي، أشار إلى أن إيران قدَّمت إجابة مُرضية فيما يتعلق باكتشاف جزيئات يورانيوم مشتبه بها، وإلى أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في البداية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي يتوقف العمل به الآن.